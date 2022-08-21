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Знаменитый стилист Лисовец назвал тренд моды будущего

Знаменитый стилист Лисовец назвал тренд моды будущего
Фото: Unsplash

Неизменным трендом моды будущего знаменитый стилист, телеведущий и модный эксперт Влад Лисовец в беседе с KP.RU назвал сексуальную тематику. По его мнению, женщины и через сто лет не перестанут одеваться в открытые наряды и красить губы.

«У нас же не отвалятся некоторые части тела вдруг через сто лет. А если все это останется, то будет вызывать приятные эмоции у противоположного пола. Все будет держаться на сексуальном подтексте. Декольте точно останется», — сказал он.

Лисовец добавил, что сейчас существует мода на максимально открытые вещи, что иногда даже чересчур. Однако, по его словам, это хорошо работает, так как помогает мужчинам и женщинам тянуться друг к другу.

Ранее модный эксперт оценил уход популярных брендов одежды с отечественного рынка. В интервью «Мосленте» он признался, что его расстраивает закрытие магазинов иностранных марок.

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