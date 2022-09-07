Владислав Лисовец раскрыл главную ошибку россиян при подборе гардероба

Главную ошибку россиян при подборе гардероба раскрыл в разговоре с «Лентой.ру» эксперт моды Владислав Лисовец. Он обратил внимание, что соотечественники чрезмерно увлекаются образами, аккуратно подобранными по цветам и тканям, а современная мода не предполагает подобной строгости.

«Я бы порекомендовал не продумывать свой образ — это, наверное, было самым правильным советом для россиян. Потому что у нас очень любят подбирать все бежевое под бежевое, нежно-голубое под нежно-розовое и так далее», — заявил он.

Эксперт добавил, что сегодняшние тренды позволяют сочетать любые фактуры и ткани в одном наряде. «Не бойтесь вообще ничего. Сегодня мода разрешает и шерстяные ткани с летними тканями миксовать, и прозрачные гипюровые ткани с вязаными», — сказал Лисовец.

Осень он назвал удачным временем для экспериментов. Актуальными для этого времени года эксперт считает образы в стиле диско, рок-н-ролла и элегантной женственности. При этом стилист порекомендовал одеваться многослойно и ориентироваться на погоду за окном. «Ради того, чтобы интересно выглядеть, замерзать я бы точно не советовал», — заключил он.

Ранее главные тренды осени назвала эксперт в области fashion-тенденций и истории моды Марина Герман. По ее словам, в моду вернулся стиль 2000-х, а также некоторые принты из 80-х.