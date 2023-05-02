Лисовец и Рогов отреагировали на смерть Юдашкина

На смерть модельера Валентина Юдашкина отреагировали стилисты Владислав Лисовец и Александр Рогов. Они выразили соболезнования семье кутюрье.

«Валентин помогал всем российским женщинам выглядеть по-голливудски, с достоинством. Его наряды всегда хорошо сидели на артистках. Он со всеми дружил. Это тот случай, когда про человека нельзя сказать ничего плохого», — сказал Лисовец в беседе с РБК. Он добавил, что виделся с Юдашкиным много раз и при каждой встрече отмечал в общении его мягкость и доброту. Достоинство и культура, по его словам, были отличительными чертами всех работ ушедшего из жизни модельера.

«Очередная невосполнимая утрата… Ушла еще одна легенда отечественной моды. Приношу семье и близким Валентина Юдашкина соболезнования», — написал в своем Telegram-канале Рогов.

О смерти Юдашкина стало известно ранее во вторник, 2 мая. Модельер скончался в возрасте 59 лет.