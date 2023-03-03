Стилист Лисовец предложил идеи подарков женщинам к 8 Марта

Идеи подарков женщинам к 8 Марта предложил на своем сайте известный стилист Владислав Лисовец.

«Эта подборка не только в помощь мужчинам, но и для вас, девушки. Каждая должна порадовать как минимум себя, как максимум — еще и свое окружение: коллег, подруг, маму, бабушку, а может даже и своего доктора-остеопата», — заявил Лисовец. Он отметил, что подготовил варианты на разный бюджет, потому что главное — не цена презента, а внимание.

Так, достойными подарками к 8 Марта стилист считает вместительную сумку, серьги, сертификат на массаж или в салон красоты, а также яркий дождевик или зонт — чтобы даже в дождливую погоду настроение дамы оставалось максимально позитивным.

Что-то для расслабляющего вечера в ванной комнате — например, оригинальная подставка под аромапалочки, «бомбочка» для ванны или увлажняющая маска для лица — еще один совет от эксперта. Представительницы прекрасного пола, по его мнению, также обрадуются блеску для губ, пудре или маске-перчаткам для рук.

«Подарите что-то для вдохновения на творчество! Например, набор акриловых красок, набор цветного пластилина, восковые мелки, мольберт или фломастеры», — выдал еще одну идею известный стилист.

Ранее Лисовец назвал три главных направления современной моды. По его мнению, это «голые 2000-е», оверсайз и «рок-н-ролл».