Стилист Лисовец перечислил актуальные фасоны юбок на весенне-летний сезон

Актуальные фасоны юбок на весенне-летний сезон 2023 года перечислил в новой статье на своем сайте популярный стилист Владислав Лисовец. Он призвал женщин носить мини, макси, плиссе, деним и пайетки.

«Юбки и весенне-летний сезон я считаю двумя неотделимыми друг от друга понятиями. Главный совет: если вы нашли в представленном ниже перечне юбку, которая уже есть в вашем гардеробе, не останавливайтесь! Найдите и докупите еще один-два актуальных варианта, порадуйте себя, сейчас это особенно важно!» — заявил модный эксперт.

Лисовец посоветовал обратить внимание на юбки с открытым вырезом от бедра. Кроме того, он призвал женщин запастись прозрачными и плиссированными юбками, мини-юбками и подчеркивающими фигуру юбками в пол, а также рассмотреть джинсовые варианты.

Среди фактур, которым стоит, по словам стилиста, отдать предпочтение в этом теплом сезоне оказались кожа, пайетки, люрекс, рюши, нити и резинка.

Ранее Лисовец назвал три главных направления современной моды. По его мнению, это «голые 2000-е», оверсайз и «рок-н-ролл».