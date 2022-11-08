Пульмонолог объяснил влияние COVID-19 на легкие

Влияние коронавирусной инфекции на легкие человека объяснил «Мосленте» врач-терапевт, пульмонолог Олег Абакумов. По его словам, болезнь может спровоцировать фиброз органа.

«Если посмотреть под микроскопом на дыхательные пути, то мы увидим очень много ворсинок-ресничек. Когда в легкие попадает пыль, реснички начинают двигаться, слизь выталкивается, происходит кашель, легкие очищаются. Если в организм попадает коронавирусная инфекция, она цепляется за стенки бронха, и ворсинки начинают погибать. Происходит эффект лысого бронха. Пока реснички не восстановятся, человек будет кашлять», — сказал он.

Он добавил, что чем сильнее поврежден эпителий, тем сильнее кашель. Кроме того, COVID-19 может косвенно вызвать фиброз как следствие воспаления легких. При фиброзе легкие покрываются рубцами, что мешает им нормально функционировать, отметил врач.

Абакумов уточнил, что в этот момент организм начинает страдать от нехватки кислорода, а сам человек может заметить это не сразу.

«При первых его проявлениях может вообще не быть жалоб, только небольшой кашель, на который не обращают внимания. Потом снижается аппетит, появляется боль в груди. Тоже не самая яркая симптоматика», — объяснил Абакумов.

Если не лечить фиброз, может появиться одышка. Кроме того, недостаток кислорода приводит к синдрому «барабанных палочек» (фаланги пальцев приобретают шарообразную форму) и к нарушениям сердечно-сосудистой системы. Поэтому так важно вовремя провести диагностику легких и получить рекомендации от врача-пульмонолога по лечению, подытожил он.

Ранее Абакумов рассказал о влиянии душа и ванной на течение COVID-19. Он призвал россиян осторожнее относиться к водным процедурам во время острого течения заболевания.