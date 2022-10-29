Лолита поделилась впечатлениями от поездки на подмосковной электричке

Певица Лолита Милявская поехала на собственное выступление, которое должно было состояться в подмосковном Жуковском, на электричке. Впечатлениями от поездки она поделилась в своем Telegram-канале.

«Вот сегодня выиграла почти два часа времени по дороге на концерт в Подмосковье. Много всего переделала, пока ехала: по релизу "Марлен", по рекламе гастрольного тура по Сибири и Уралу. P.S. Только передо мной мужик храпит, сбивает с мыслей», — написала исполнительница.