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11:52, 29 октября 2022
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Лолита поделилась впечатлениями от поездки на подмосковной электричке

Лолита поделилась впечатлениями от поездки на подмосковной электричке
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Певица Лолита Милявская поехала на собственное выступление, которое должно было состояться в подмосковном Жуковском, на электричке. Впечатлениями от поездки она поделилась в своем Telegram-канале.

«Вот сегодня выиграла почти два часа времени по дороге на концерт в Подмосковье. Много всего переделала, пока ехала: по релизу "Марлен", по рекламе гастрольного тура по Сибири и Уралу. P.S. Только передо мной мужик храпит, сбивает с мыслей», — написала исполнительница.

Певица рассказала, что поехать на электричке она решила из-за большой загруженности на дорогах. По ее словам, поездка на автомобиле до подмосковного города заняла бы два часа, тогда как на электричке она доехала за 37 минут.

Ранее Лолита отреагировала на возвращение Аллы Пугачевой в Россию.

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