Люди
Сегодня в 20:39
1 мин.

Лоза поделился впечатлениями от прохождения МРТ

Лоза поделился впечатлениями от прохождения МРТ
Фото: Anatoly Lomohov / Globallookpress.com

Впечатлениями после прохождения магнитно-резонансной томографии (МРТ) поделился на своей странице во «ВКонтакте» известный певец Юрий Лоза. Он написал, что медики обращались с ним, как с ребенком, но крупный 68-летний мужчина и совсем не подходит под определение «золотко».

«Я думал, только стоматологи обращаются с пациентами как с детьми (откройте ротик, покажите зубки), а оказалось, что все доктора такие. Пошел вчера делать МРТ и узнал, что у меня не ноги — а ножки, не руки — а ручки, не плечо — а плечико», — рассказал артист.

В комментариях пользователи удивились отношением сотрудников медучреждения и недовольством Лозы. Некоторые написали, что в районных поликлиниках они не встречали настолько доброжелательных медиков.

Ранее Лоза раскритиковал изображающих молодость пожилых актрис. По его мнению, диетами и фитнесом можно «довести до ума» фигуру, но лицо, шея и, главное, взгляд «много пожившей и повидавшей женщины» все-равно выдадут возраст.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.