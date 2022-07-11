Лоза поделился впечатлениями от прохождения МРТ

Впечатлениями после прохождения магнитно-резонансной томографии (МРТ) поделился на своей странице во «ВКонтакте» известный певец Юрий Лоза. Он написал, что медики обращались с ним, как с ребенком, но крупный 68-летний мужчина и совсем не подходит под определение «золотко».

«Я думал, только стоматологи обращаются с пациентами как с детьми (откройте ротик, покажите зубки), а оказалось, что все доктора такие. Пошел вчера делать МРТ и узнал, что у меня не ноги — а ножки, не руки — а ручки, не плечо — а плечико», — рассказал артист.

В комментариях пользователи удивились отношением сотрудников медучреждения и недовольством Лозы. Некоторые написали, что в районных поликлиниках они не встречали настолько доброжелательных медиков.

Ранее Лоза раскритиковал изображающих молодость пожилых актрис. По его мнению, диетами и фитнесом можно «довести до ума» фигуру, но лицо, шея и, главное, взгляд «много пожившей и повидавшей женщины» все-равно выдадут возраст.