Юрий Лоза описал оригинальный способ привлечь внимание водителей на трассе

Певец Юрий Лоза увидел выставленное на трассе автомобильное колесо и удивился оригинальному способу привлечь внимание водителей. Ситуацию он подробно описал на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Еду по трассе и вижу на обочине легковушку. Рядом с ней стоит мужик, а перед ней — колесо. Я знаю: когда кончился бензин и просят плеснуть хотя бы несколько литров, чтобы дотянуть до заправки, выставляют ведро перед тачкой. Но про колесо ничего слышал, да и представить такую ситуацию не могу, чтобы кто-то пожертвовал свою запаску», — написал артист.

Сомнения у Лозы вызвало и то, что собственной «докатки» у водителя не оказалось. Он предположил, что человеку нужны были домкрат или насос.

Подписчики певца поделились своими мыслями в комментариях. Один из них рассказал, что подобным образом ловил попутку до ближайшего шиномонтажа, откуда потом таким же образом добирался назад к машине, уже с колесом. Многие отметили, что нечасто, но может случиться неприятность при отсутствии «запаски», нужно понимать и входить в положение.

«Если стоит колесо на обочине, значит, просят запаску. Такое бывает редко, но случается. Но по сути, это могут быть и какие-то лохотронщики», — высказался один из фолловеров артиста.

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