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11:15, 02 ноября 2022
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Юрий Лоза объяснил популярность Аллы Пугачевой

Юрий Лоза объяснил популярность Аллы Пугачевой
Фото: Anton Belitsky / Globallookpress.com

Популярность певицы Аллы Пугачевой объяснил в беседе с НСН певец Юрий Лоза. По его мнению, все дело в грамотном пиаре. Так исполнитель прокомментировал рейтинг ВЦИОМ, в котором самыми популярными исполнителями в этом году оказались музыканты Олег Газманов, SHAMAN, Пугачева и Полина Гагарина.

«Если человека постоянно показывать и во всех сетях упоминать, он будет популярен. Пугачева пятнадцать лет не поет, а вы ее каждый день упоминаете», — заявил он.

Лоза считает, что музыкантов, долго не выпускающих новых песен, не нужно пиарить.

Ранее режиссер, сценарист и продюсер Егор Кончаловский отреагировал на отъезд Пугачевой из России. Он заявил, что понимает поступок исполнительницы.

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