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Юрий Лоза пожалел страдающие российские семьи

Юрий Лоза пожалел страдающие российские семьи
Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Страдающие российские семьи на личной странице в социальной сети «ВКонтакте» пожалел известный певец Юрий Лоза. Он рассказал о наблюдении, которое сделал накануне.

«Намедни мне довелось ужинать в банкетном зале, а в основном происходило караоке. Народ был все больше зрелый, но не старый, где-то от 25 до 40. Они пели о сокровенном, о том, что их искренне волнует, потому и песни ставили соответствующие», — написал в посте Лоза.

Отталкиваясь от содержания, музыкант сделал вывод, что в России нет счастливых семей. «Все либо брошены, либо обмануты, либо живут не с теми и не там, а потому жестоко страдают», — заявил артист.

Ранее Юрий Лоза раскритиковал изображающих молодость пожилых актрис. Так, привел пример он, в фильме «Скворец и лира» Любовь Орлова в 72 года пыталась изображать «младую страсть» в паре с партнером, который младше ее на 26 лет.

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