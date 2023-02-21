Лоза заявил о готовности поработать водителем в Москве

О готовности поработать водителем в Москве заявил на своей странице «ВКонтакте» певец и композитор Юрий Лоза. Он обратился к подписчикам с просьбой о помощи в доставке музыкального инструмента.

«Мне понадобилась конкретная гитара, еле нашел не новую в Англии. Попросил друга, отправил ему денег, он оплатил и сегодня ее получил по почте. Так как сам он в ближайшем будущем никуда ехать не собирается, у меня встал вопрос доставки инструмента в Москву», — объяснил ситуацию артист.

Лоза сообщил, что его приятель может отправить гитару в аэропорт Лондона или в любую другую страну, если найдется человек, готовый передать ее в столицу.

«Я со своей стороны готов встретить в Первопрестольной, поработать московским таксистом и оплатить расходы по транспортировке», — пообещал певец.

Ранее Лоза заявил о недовольстве Москвой, ставшей «очень дорогим городом». Однако он добавил, что при этом столица выглядит соответственно.