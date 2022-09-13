Люди
21:57, 13 сентября 2022
1 мин.

Россияне назвали лучшую валюту для хранения сбережений

Россияне назвали лучшую валюту для хранения сбережений
Фото: Пелагия Тихонова/Коммерсантъ

Лучшей валютой для хранения сбережений 47 процентов россиян считает рубль, показали результаты опроса сервиса SuperJob. При этом 65 процентов считают хранение накоплений в отечественной валюте «допустимым».

На вопрос «Как вы считаете, в какой валюте лучше всего хранить сбережения?» 11 процентов россиян назвали доллар, три процента высказались за евро. При этом на вопрос о том, стоит ли хранить деньги в долларах, утвердительно ответили 30 процентов респондентов, на аналогичный вопрос про евро — 24 процента.

С января 2022 года россияне стали в два раза чаще называть рубль удачной валютой для сохранения накопления, отметили аналитики. При этом чаще доверяют рублю женщины, мужчины предпочитают евро и доллары.

Ранее ненадежность вложений в иностранную валюту объяснил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Он заявил, что времена, когда сбережения можно было сохранить при помощи доллара и евро, остались в прошлом.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.