Россияне назвали лучшую валюту для хранения сбережений

Лучшей валютой для хранения сбережений 47 процентов россиян считает рубль, показали результаты опроса сервиса SuperJob. При этом 65 процентов считают хранение накоплений в отечественной валюте «допустимым».

На вопрос «Как вы считаете, в какой валюте лучше всего хранить сбережения?» 11 процентов россиян назвали доллар, три процента высказались за евро. При этом на вопрос о том, стоит ли хранить деньги в долларах, утвердительно ответили 30 процентов респондентов, на аналогичный вопрос про евро — 24 процента.

С января 2022 года россияне стали в два раза чаще называть рубль удачной валютой для сохранения накопления, отметили аналитики. При этом чаще доверяют рублю женщины, мужчины предпочитают евро и доллары.

Ранее ненадежность вложений в иностранную валюту объяснил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Он заявил, что времена, когда сбережения можно было сохранить при помощи доллара и евро, остались в прошлом.