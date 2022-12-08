Россияне определили лучший подарок на Новый год

Лучший подарок на новый год определили жители России в опросе сервиса SuperJob. По результатам исследования, лучшим подарком для женщин стал отпуск, а для мужчин — деньги.

«Мужчины чаще мечтают о деньгах, новых девайсах и автомобилях. Женщины — об отпуске, недвижимости и новых нарядах. Кто по-настоящему не разучился верить в чудеса, так это мечтатели, загадывающие в подарок машины и квартиры», — говорится в исследовании.

Так, получить деньги в подарок хотят 16 процентов опрошенных, отпуск и недвижимость — по 15 процентов респондентов. Еще восемь процентов россиян хотели бы на Новый год обзавестись новым девайсом, а семь процентов — автомобилем. О новом наряде или аксессуарах мечтают два процента опрошенных. По одному проценту желают получить на праздник драгоценности и домашнее животное.

Кроме того, в списке желаний россиян значатся ремонт, парфюм, спортивная экипировка, лодки, мебель, мотоциклы, музыкальные инструменты, сертификаты на обучение и сладости.

Ранее сообщалось, что россияне чаще всего планируют дарить на Новый год конфеты и алкоголь, косметику и парфюмерию, детские игрушки, одежду и аксессуары.