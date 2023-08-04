05:43, 04 августа 2023
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Ляйсан Утяшева показала фигуру в купальнике
Гимнастка Ляйсан Утяшева опубликовала пляжное фото.
Фото: Telegram-канал Ляйсан Утяшевой
Пляжное фото опубликовала в личном Telegram-канале гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева.
«Пока лето не закончилось, решила ловить момент и отправилась на отдых. Стою вот наслаждаюсь теплым ветром и ярким солнцем», — написала знаменитость.
Утяшева сделала снимок отражения в зеркале. Она надела раздельный купальник розового цвета, прозрачную накидку и солнцезащитные очки, а волосы оставила распущенными.
«Красотка», «Лучшая», «Обожаю Ляйсан», — написали поклонники.
Ранее Ляйсан Утяшева раскрыла способ избежать срывов при правильном питании.