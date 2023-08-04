Ляйсан Утяшева показала фигуру в купальнике

Пляжное фото опубликовала в личном Telegram-канале гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева.

«Пока лето не закончилось, решила ловить момент и отправилась на отдых. Стою вот наслаждаюсь теплым ветром и ярким солнцем», — написала знаменитость.

Утяшева сделала снимок отражения в зеркале. Она надела раздельный купальник розового цвета, прозрачную накидку и солнцезащитные очки, а волосы оставила распущенными.

«Красотка», «Лучшая», «Обожаю Ляйсан», — написали поклонники.

Ранее Ляйсан Утяшева раскрыла способ избежать срывов при правильном питании.