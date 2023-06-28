Михаил Боярский назвал главного любимца женщин из мушкетерской компании
Актер Боярский назвал главным любимцем женщин из мушкетерской компании коллегу Старыгина.
Актера Игоря Старыгина назвал главным любимцем женщин из мушкетерской компании его коллега по телефильму «Д'Артаньян и три мушкетера», актер Михаил Боярский. В 2023 году знаменитой картине, в которой сам Боярский сыграл главную роль, а Старыгин предстал в образе Арамиса, исполняется 45 лет.
«Старыгин — любимец женщин. Они от него балдели. Но Игорь не принадлежал к числу нарциссов, часами у зеркала не стоял. Женщин он любил, но азарта, который бывает у других мужиков по отношению к прекрасному полу, лично я у него не замечал. Впрочем, о своих подвигах Игорь не рассказывал», — поделился Боярский с «Мослентой» воспоминаниями об ушедшем из жизни в 2009 году актере.
По его словам, Старыгин был очень добрым и очень светлым человеком, беззащитным, во многом беспомощным и отчасти безвольным, улыбчивым и смешливый.
«С его уходом наша компания мушкетеров очень обеднела. Он как бы завершал тот паззл, который сложился на съемках фильма», — отметил Боярский.
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