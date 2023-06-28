Михаил Боярский назвал главного любимца женщин из мушкетерской компании

Актера Игоря Старыгина назвал главным любимцем женщин из мушкетерской компании его коллега по телефильму «Д'Артаньян и три мушкетера», актер Михаил Боярский. В 2023 году знаменитой картине, в которой сам Боярский сыграл главную роль, а Старыгин предстал в образе Арамиса, исполняется 45 лет.

«Старыгин — любимец женщин. Они от него балдели. Но Игорь не принадлежал к числу нарциссов, часами у зеркала не стоял. Женщин он любил, но азарта, который бывает у других мужиков по отношению к прекрасному полу, лично я у него не замечал. Впрочем, о своих подвигах Игорь не рассказывал», — поделился Боярский с «Мослентой» воспоминаниями об ушедшем из жизни в 2009 году актере.

По его словам, Старыгин был очень добрым и очень светлым человеком, беззащитным, во многом беспомощным и отчасти безвольным, улыбчивым и смешливый.

«С его уходом наша компания мушкетеров очень обеднела. Он как бы завершал тот паззл, который сложился на съемках фильма», — отметил Боярский.

Ранее звезда сериала «Моя прекрасная няня», актриса Олеся Железняк раскрыла способ победить застенчивость.