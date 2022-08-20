Психолог назвала способы помочь подростку пережить неразделенную любовь

Способы помочь подростку пережить неразделенную любовь назвала в беседе с «Мослентой» психолог Екатерина Зиновьева.

«Важно поддерживать его: замечать, какие черты вам в нем нравятся, относиться к нему с уважением, не перегибать с критикой, демонстрировать его ценность для вас. И делиться своим опытом. Если вы через это прошли и встретили человека, который вас потом полюбил, значит и у подростка такое возможно», — сказала специалист.

По словам психолога, если у подростка есть возможность грустить, горевать, плакать в своей семье или с друзьями, ему есть с кем поговорить о своих чувствах, он может получить своевременную поддержку, то пройдет через этот опыт легче. Главное, не обесценивать его чувства, когда он расскажет о своих переживаниях. Уязвимость подростков настолько сильная, что стоит один раз неудачно пошутить, задеть, пренебрежительно сказать что-то об этом, он может закрыться в личных темах от родителей навсегда, предупредила Зиновьева.

Если ребенок не рассказывает родителям о причине своих переживаний, отнестись к этому стоит внимательно. Однако настойчиво расспрашивать или требовать от него объяснения своего поведения — не лучшая идея, это может оттолкнуть подростка и он закроется еще больше. В этом случае надо заверить его, что вы рядом, он может на вас опереться, если ему трудно, посоветовала психолог.

Ранее психолог перечислила признаки депрессии у ребенка. По ее словам, распознать психическое расстройство у маленького человека намного сложнее, чем у взрослого, ведь он не может подробно и понятно описать свое эмоциональное состояние.