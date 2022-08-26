Лжекоуч обворовывал москвичей под предлогом обучения заработку в интернете, сообщает Главное управление МВД России по Москве.

«Потерпевший увидел в одной из социальных сетей информацию, где неизвестный обещал повысить заработок с помощью продажи товаров в одном из интернет-магазинов. Мужчина откликнулся на предложение и перевел денежные средства в размере около 50 тысяч рублей, однако спрос на товар отсутствовал», — говорится в сообщении.

Когда «наставник», ссылаясь на различные обстоятельства, отказался вернуть деньги, потерпевший обратился в полицию, уточняет МВД. В результате сотрудники правоохранительных органов задержали мошенника. Им оказался 36-летний ранее судимый москвич. Отмечается, что деньгами мужчина распорядился по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Полицейскими выявлено 11 эпизодов противоправной деятельности задержанного. Общий материальный ущерб составил около 650 тысяч рублей. Фигурант находится под подписками о невыезде и надлежащем поведении.

«Санкции данной статьи уголовного кодекса предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет», — уточнила заместитель начальника пресс-службы МВД Екатерина Гузь.

Ранее была определена сумма похищенных кибермошенниками у россиян денег. По данным специалистов, активность злоумышленников с конца февраля по апрель заметно снизилась, но с мая вновь выросла.