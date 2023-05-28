Москвичи поделились воспоминаниями о советском магазине для новобрачных

О покупках свадебных нарядов в известном советском магазине для новобрачных «Весна», который располагался у станции метро «Щелковская», рассказали москвичи. Своими воспоминаниями они поделились в комментариях под архивным фото, опубликованным в группе «Подслушано в Гольяново» во «ВКонтакте».

«Приглашение в него в ЗАГСе давали, в Первомайском, при подаче заявления», «Помню. Ходила платьями любоваться», «Да, мужу там костюм покупали», «Конечно помню. А рядом стоял маленький ларек, где продавали б/у свадебные платья. Там я купила себе, но, видимо, зря», «Моя мама там работала в отделе кадров, а я маленькая с ней на работу ходила постоянно. Ходили по складам, как на экскурсии», — поделились юзеры.

Ранее были раскрыты самые необычные свадебные предпочтения москвичей.