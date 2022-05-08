Звезда фильма «Майор Гром» объяснил разницу между жителями Москвы и Петербурга

Разницу между жителями Москвы и Санкт-Петербурга назвал «Москвич Mag» популярный российский актер театра и кино, звезда фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» Тихон Жизневский.

По его словам, москвичи отличаются быстрым темпом жизни и мобильностью, а жители северной столицы — медлительностью. «В Питере люди моложе душой, безответственнее в какой-то степени», — объяснил Жизневский.

Актер добавил, что ему комфортно в Москве. Но так было не всегда. Еще в 2005 году это был грязный обшарпанный город с палатками, который в наши дни приобрел совершенно иной вид. «Если уж на окраинах бываю, то и там все хорошо. А в центре просто круто!» — сказал он.

При этом Жизневский признался, что спустя проведенное в столице некоторое время его тянет обратно в Петербург.

Ранее о различиях между Москвой и Нью-Йорком «Мосленте» рассказала россиянка с корейскими корнями, модель и певица Аюми.