Сегодня в 10:28
1 мин.

Названы самые востребованные направления для путешествий на майские праздники

Люди /
Названы самые востребованные направления для путешествий на майские праздники
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Туроператоры назвали самые востребованные направления для путешествий россиян на майские праздники. Сообщения от представителей нескольких компаний опубликовало агентство ТАСС.

«На майские праздники в России традиционно бронируют туры в Сочи, Крым, Геленджик, Анапу, Кавказские Минеральные Воды, Калининград и экскурсионные туры», — сообщили в пресс-службе «Русского экспресса». Специалисты уточнили, что привычного спроса на весенние праздники пока не наблюдается — забронировано сравнительно небольшое количество туров. Однако после 15 марта они ожидают повышения интереса к приобретению путевок на эти даты, ведь именно тогда стартует новый этап программы туристического кешбэка для россиян.

Руководитель компании «Дельфин» Сергей Ромашкин в числе наиболее популярных направлений по стране также назвал Кавказские Минеральные воды, Краснодарский край, Крым и Калининград. Представители «Интуриста» отметили интерес россиян к поездкам в Санкт-Петербург и Казань.

Среди зарубежных направлений наиболее востребованными являются Турция, ОАЭ, Вьетнам, Таиланд, Шри-Ланка, Катар и Бахрейн.

Ранее были названы самые популярные авианаправления по России из Москвы.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.