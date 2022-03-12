Названы самые востребованные направления для путешествий на майские праздники
Туроператоры назвали самые востребованные направления для путешествий россиян на майские праздники. Сообщения от представителей нескольких компаний опубликовало агентство ТАСС.
«На майские праздники в России традиционно бронируют туры в Сочи, Крым, Геленджик, Анапу, Кавказские Минеральные Воды, Калининград и экскурсионные туры», — сообщили в пресс-службе «Русского экспресса». Специалисты уточнили, что привычного спроса на весенние праздники пока не наблюдается — забронировано сравнительно небольшое количество туров. Однако после 15 марта они ожидают повышения интереса к приобретению путевок на эти даты, ведь именно тогда стартует новый этап программы туристического кешбэка для россиян.
Руководитель компании «Дельфин» Сергей Ромашкин в числе наиболее популярных направлений по стране также назвал Кавказские Минеральные воды, Краснодарский край, Крым и Калининград. Представители «Интуриста» отметили интерес россиян к поездкам в Санкт-Петербург и Казань.
Среди зарубежных направлений наиболее востребованными являются Турция, ОАЭ, Вьетнам, Таиланд, Шри-Ланка, Катар и Бахрейн.
Ранее были названы самые популярные авианаправления по России из Москвы.