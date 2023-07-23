Уехавший из России Макаревич высказался о сервисе в Израиле

Уехавший из России музыкант, лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иноагентом) на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) раскритиковал сервис в Израиле.

По его словам, в стране сейчас неспокойная политическая ситуация. Кроме того, исполнитель пожаловался, что для того, чтобы получить любой документ, необходимо ждать несколько месяцев, а служба доставки привозит заказы не в назначенный день, а спустя неделю. Также доставка может вообще не доехать до адресата, а деньги за нее не будут возвращены.

Он добавил, что, проживая в Израиле, платит немаленькие налоги, как и другие граждане. Он выразил недоумение, что местных жителей устраивает подобный сервис. «Не понимаю, чем мы заслуживаем такое неуважение», — подытожил он.

Ранее певица Алла Пугачева побывала на концерте группы «Машина времени» в Израиле и опубликовала оттуда видео.