Новый владелец «Макдоналдс» рассказал о возобновлении работы точек в России

Новый владелец «Макдоналдс» крупный российский промышленник и бывший франчайзи ресторанов сети в Сибири Александр Говор в интервью Forbes рассказал о возобновлении работы точек в России под новым брендом.

Бизнесмен заявил, что точки быстрого питания откроются в России в ближайшие два месяца. Он добавил, что новый бренд будет выбран до середины июня. «Фактически сейчас 840 ресторанов готовы к перезапуску. Еще семь точек зарегистрированы, но не введены в эксплуатацию в Московской области, несколько — подальше, в Центральной России. Еще порядка 20 ресторанов можно вводить до конца 2022 года», — объявил Говор в интервью.

Кроме того, в ближайшие годы предприниматель хочет увеличить сеть ресторанов в стране до тысячи. В этом ему поможет команда под руководством бывшего гендиректора «Макдоналдса» в России Олега Пароева, рассказал собеседник.

«Продолжаю платить зарплату всем сотрудникам ресторанов, которые пока еще не открылись. Это 51 000 сотрудников только в «Макдоналдсе» — без предприятий, принадлежащих франчайзи», — сообщил бизнесмен.

Ранее стало известно, что 12 июня в столице, кроме ресторана на Пушкинской площади, откроется еще как минимум 14 точек продажи фастфуда под новым брендом.