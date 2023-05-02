Максим Галкин отреагировал на смерть Валентина Юдашкина

На смерть известного российского и советского модельера Валентина Юдашкина отреагировал в запрещенной в стране сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) популярный артист Максим Галкин (признан иностранным агентом).

«Умер Валентин Юдашкин. Верный друг наш, талантливый, яркий, остроумный, лучший. Слишком близкий человек, чтоб были силы много писать… Такая потеря. Легкого путешествия тебе, Валя», — написал Галкин в своем блоге. Публикацию артист сопроводил фотографией Валентина Юдашкина.

Ранее стало известно о смерти 59-летнего Валентина Юдашкина. Кутюрье долгое время боролся с онкологическим заболеванием.