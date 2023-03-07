Максим Галкин опубликовал видео Михаила Жванецкого из семейного архива
Юморист Максим Галкин выложил видео домашнего выступления писателя Михаила Жванецкого.
Популярный российский юморист Максим (признан иностранным агентом) Галкин (признан иностранным агентом) опубликовал неизвестное видео выступления писателя Михаила Жванецкого. Ролик из семейного архива был размещен в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).
«Вчера, 6 марта, был день рождения Михаила Жванецкого. Михал Михалыча не хватает. Большой писатель, большой наш друг. Впервые публикую эту запись. Снято у нас дома на моем дне рождении в 2012 году. Читает в удовольствие, мы все внимаем. Часто так собирались. Из ушедших, кроме Жванецкого, за столом [режиссер] Галина Борисовна Волчек. Ее тоже очень не хватает. Но вот запись осталась. Светлая память», — написал Галкин (признан иностранным агентом).
«Спасибо, Максим (признан иностранным агентом)! Нам так его не хватает», «Браво талантам», «Великий. Гений. Вечная память», «Благодарим за возможность слышать и видеть необыкновенного человека», «Неповторимая интонация», «Гениальный монолог», «Величайший ум и высококлассный юмор», — написали пользователи сети.
Ранее жительница Подмосковья рассказала о приезжающих к ним столичных звездах. Она отметила, что гостем Лосино-Петровского был актер Леонид Ярмольник, который читал Жванецкого и показывал своего знаменитого «цыпленка-табака».