Максим Галкин опубликовал видео Михаила Жванецкого из семейного архива

Популярный российский юморист Максим (признан иностранным агентом) Галкин (признан иностранным агентом) опубликовал неизвестное видео выступления писателя Михаила Жванецкого. Ролик из семейного архива был размещен в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Вчера, 6 марта, был день рождения Михаила Жванецкого. Михал Михалыча не хватает. Большой писатель, большой наш друг. Впервые публикую эту запись. Снято у нас дома на моем дне рождении в 2012 году. Читает в удовольствие, мы все внимаем. Часто так собирались. Из ушедших, кроме Жванецкого, за столом [режиссер] Галина Борисовна Волчек. Ее тоже очень не хватает. Но вот запись осталась. Светлая память», — написал Галкин (признан иностранным агентом).