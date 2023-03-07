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23:32, 07 марта 2023
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Максим Галкин опубликовал видео Михаила Жванецкого из семейного архива

Юморист Максим Галкин выложил видео домашнего выступления писателя Михаила Жванецкого.

Максим Галкин опубликовал видео Михаила Жванецкого из семейного архива
Кадр: @maxgalkinru

Популярный российский юморист Максим (признан иностранным агентом) Галкин (признан иностранным агентом) опубликовал неизвестное видео выступления писателя Михаила Жванецкого. Ролик из семейного архива был размещен в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Вчера, 6 марта, был день рождения Михаила Жванецкого. Михал Михалыча не хватает. Большой писатель, большой наш друг. Впервые публикую эту запись. Снято у нас дома на моем дне рождении в 2012 году. Читает в удовольствие, мы все внимаем. Часто так собирались. Из ушедших, кроме Жванецкого, за столом [режиссер] Галина Борисовна Волчек. Ее тоже очень не хватает. Но вот запись осталась. Светлая память», — написал Галкин (признан иностранным агентом).

«Спасибо, Максим (признан иностранным агентом)! Нам так его не хватает», «Браво талантам», «Великий. Гений. Вечная память», «Благодарим за возможность слышать и видеть необыкновенного человека», «Неповторимая интонация», «Гениальный монолог», «Величайший ум и высококлассный юмор», — написали пользователи сети.

Ранее жительница Подмосковья рассказала о приезжающих к ним столичных звездах. Она отметила, что гостем Лосино-Петровского был актер Леонид Ярмольник, который читал Жванецкого и показывал своего знаменитого «цыпленка-табака».

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