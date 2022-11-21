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19:12, 21 ноября 2022
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Певица МакSим продемонстрировала фигуру в коротких шортах

Певица МакSим продемонстрировала фигуру в коротких шортах
Фото: @maksimartist

Фигуру в коротких шортах продемонстрировала певица Марина Максимова (МакSим) в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Артистка опубликовала снимки в откровенном наряде и получила комплименты от поклонников.

На кадрах МакSим позирует в черном бюстгальтере и расклешенных шортах с широким поясом. Образ певица дополнила туфлями на каблуках. «Эй, кто там спит с моим бывшим, спите качественнее, а то он мне опять пишет», — подписала фотографии артистка.

Фолловеры восхитились внешностью Максимовой. «Самая красивая певица России», «Вы нереальная», «Как всегда шикарна», — написали комментаторы. Однако многие сочли неуместной подпись к фото. МакSим обвинили в «несолидности» и порекомендовали «оставить прошлое в прошлом».

Ранее пользователей сети восхитила фигура телеведущей Юлии Зиминой. Знаменитость опубликовала снимок в черном боди.

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