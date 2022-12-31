Биолог перечислила «маленькие хитрости» для борьбы с похмельем

«Маленькие хитрости» для борьбы с похмельем перечислила «Ленте.ру» доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова. Она посоветовала съесть что-то жирное перед застольем, чтобы избежать плохого самочувствия наутро.

Благодаря жиру спирт будет всасываться намного медленнее, отметила Баранова. «Можно замедлить сам метаболизм. Чтобы у ферментов появилось больше времени на переваривание спирта. Это относится к людям, у которых условно уже после первой рюмки начинает болеть голова, то есть первая фаза переработки алкоголя у них — быстрая», — пояснила доктор наук.

Любой алкоголь стоит запивать большим количеством воды, чтобы организм не терял жидкость. Для этих целей не подойдут сладкие и газированные напитки, предупредила Баранова.

За несколько дней до застолья можно начать употреблять витамин С, чтобы избежать похмелья. «Глубина похмелья определяется алкогольдегидрогеназой, первым ферментом, который из алкоголя делает "вредняшку". А затем вторым ферментом, который "вредняшку" уже превращает в нейтральное вещество. Нужно, чтобы вторая фаза, которая обезвреживает ацетальдегид, работала очень хорошо. Этот фермент отлично трудится, когда в клетках имеется много витамина С», — рассказала эксперт. Она порекомендовала растворять один грамм указанного микроэлемента в бутылке с водой и отпивать из нее в течение дня.

Ранее способы избежать похмелья после новогодней ночи россиянам напомнила эксперт Роскачества, врач-эндокринолог высшей категории, кандидат медицинских наук, диетолог Елена Сюракшина. Она посоветовала не садиться голодными за праздничный стол.