Малышева назвала неочевидные признаки диабета

Телеведущая, врач, доктор медицинских наук Елена Малышева выступила вместе с коллегами Германом Гандельманом и Андреем Продеусом в новом выпуске программы «Жить здорово!». В эфире передачи на Первом канале врачи назвали неочевидные признаки сахарного диабета.

По словам экспертов, зачастую о проблемах с инсулином может свидетельствовать жажда. У человека возникает потребность в обильном питье и, как следствие, в частом мочеиспускании. «Нужно проверить сахар крови и начать лечение. В тот момент, когда сахар будет скомпенсирован, все эти симптомы исчезнут», — заявил Гандельман.

Следующим тревожным звоночком ведущие программы назвали перемены пищевого поведения, а именно появление сильного аппетита. «Такое состояние называется полифагия — когда человек до дрожи хочет есть, и вроде поел, но все равно хочет. Это состояние вызвано гиперинсулинизмом — инсулина много, он снижает уровень сахара, и глюкоза не попадает в мозг», — объяснил Продеус.

Ранее доцент кафедры технологии хранения и переработки продуктов животноводства Технологического института РГАУ-МСХА имени Тимирязева Андрей Гурин сообщил о том, что в Москве начнут выпускать колбасу для диабетиков.