Малышева назвала три правила выходного дня

Три правила выходного дня назвала в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале врач-терапевт, телеведущая Елена Малышева. При этом ее коллеги по передаче объяснили их суть.

Малышева отметила, что всю неделю люди недосыпают, не ходят в зал и сидят на диете, а затем хотят компенсировать все это в выходные. Например, проспав целый день, проведя в зале больше двух часов и устроив себе «праздник живота».

«Проводились исследования с участием людей, которые спали в среднем порядка четырех часов в течение пяти рабочих дней. Как оказалось, от недосыпания снижается чувствительность к инсулину. Тогда повышается уровень сахара, что может привести к ожирению, поражению сосудов и формированию атеросклеротической бляшек», — рассказал мануальный терапевт Дмитрий Шубин.

В выходные не надо спать до потери сознания, а следует нормализовать сон, отметила Малышева. Для этого достаточно в выходные, то есть два дня, спать порядка семи часов.

По мнению врача-кардиолога Германа Гандельмана, усиленные занятия спортом в выходные компенсируют пропущенные в будни тренировки. «Людям требуется 150 минут хорошей физической нагрузки в неделю. Если будет заниматься в субботу и воскресенье по 75 минут, это тоже снизит риск сердечно-сосудистых заболеваний, деменции и положительно скажется на фигуре. Так что, если нет возможности заниматься среди недели, можно тренироваться все 150 минут за день», — сказал он.

При этом, находясь всю неделю на диете, нельзя позволять себе послабления в выходные. «Праздник живота приведет к нарушению веса и изменению собственной микрофлоры. В таком случае у человека меняется микробиота кишечника (микробы, которые живут у нас в толстом кишечнике) в сторону той, которая заставляет нас есть сладкое. Поэтому два дня праздника живота 100 процентов убирают нормальную микробиоту, а один раз в неделю — это серьезный удар. Так человек не только перестанет худеть, но будет прибавлять в весе», — заявил врач-иммунолог Андрей Продеус.

Ранее Малышева и коллеги назвали сигналы SOS от нервов. По их словам, главный и наиболее выраженный из них — боль.