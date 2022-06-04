Малышева назвала опасные причины крови в моче

Опасные причины крови в моче назвала в своем Telegram-канале врач, доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она отметила, что даже при условии отсутствия боли важно пройти обследования.

«Если кровь в моче появилась на пике боли, это может быть мочекаменная болезнь. Но, если боли нет, а кровь в моче есть, сначала нужно исключить рак, а потом уже думать, что делать», — сказала Малышева.

По словам врача, кровь в моче может быть симптомом рака мочевого пузыря. Следует пройти два обследования: УЗИ мочевого пузыря и цистоскопию.

В ходе цистоскопии с помощью эндоскопа с камерой на конце исследуется мочеиспускательный канал. В таком случае врач видит, что происходит в мочевом пузыре, объяснила эксперт.

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