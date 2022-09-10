Кинолог раскрыл признаки собачьей манипуляции

По словам Голубева, собака в процессе манипулирования может использовать лай, толчки носом или головой, подачу лапы, поскуливание, хватание или поднос предметов, прикусывания и любой другой контакт с хозяином. Чтобы скорректировать нежелательное поведение, кинолог рекомендует прекратить подкреплять его. Например, когда собака что-то выпрашивает в очередной раз, стоит ее проигнорировать.

«Конечно, питомец первое время будет продолжать привлекать внимание, но постепенно поймет, что таким образом своей цели ему не достичь. Главное — набраться терпения. При отказе собака увеличит интенсивность своих действий: начнет сильнее стучать лапой или, например, выть», — предупредил он.

Ранее самую модную в Москве породу собак назвала ветеринар Вера Дубовикова. По ее словам, особую любовь столичные жители питают к корги.