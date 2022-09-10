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Кинолог раскрыл признаки собачьей манипуляции

Кинолог раскрыл признаки собачьей манипуляции
Фото: sarandy westfall / Unsplash

Признаки манипулирования хозяином раскрыл «Мосленте» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, эта форма нежелательного поведения может формироваться у питомца благодаря владельцу.

«Например, собака однажды рано утром разбудила вас и выпросила прогулку без физической нужды, а вы поддались. Если собака усвоит правило, что, разбудив хозяина, всегда получит прогулку, она продолжит это делать. Важно понимать мотивацию питомца и вовремя корректировать такое поведение, чтобы не усугубить ситуацию», — пояснил он.

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По словам Голубева, собака в процессе манипулирования может использовать лай, толчки носом или головой, подачу лапы, поскуливание, хватание или поднос предметов, прикусывания и любой другой контакт с хозяином. Чтобы скорректировать нежелательное поведение, кинолог рекомендует прекратить подкреплять его. Например, когда собака что-то выпрашивает в очередной раз, стоит ее проигнорировать.

«Конечно, питомец первое время будет продолжать привлекать внимание, но постепенно поймет, что таким образом своей цели ему не достичь. Главное — набраться терпения. При отказе собака увеличит интенсивность своих действий: начнет сильнее стучать лапой или, например, выть», — предупредил он.

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