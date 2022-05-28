Люди
Сегодня в 20:45
1 мин.

Манижа высказалась об определении «настоящий москвич»

Манижа высказалась об определении «настоящий москвич»
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Уроженка Таджикистана, российская певица Манижа в интервью «Москвич Mag» высказалась об определении «настоящий москвич».

Она рассказала, что переехала из Душанбе в Москву еще ребенком. Будущая артистка жила в районе Строгино, где ходила в детский сад и школу. Там у нее появилось множество друзей и знакомых. Позже она поступила в РГГУ и много времени проводила в окрестностях станции метро «Новослободская». Сейчас Манижа живет за городом и редко выезжает в Москву.

Отвечая на вопрос, кто для нее «настоящий москвич», девушка отметила, что не любит «вешать лейблы» на людей. «Для меня не существует таких понятий, как "москвич", "таджик", "восточная девушка". Для меня есть только одно определение: человечность», — объяснила она.

В заключение она пожелала городу развития инклюзивных такси для людей с особенностями, чтобы жить в мегаполисе им было удобнее и комфортнее.

Ранее режиссер и художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов объяснил исчезновение коренных москвичей.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.