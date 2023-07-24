Певица Манижа раскрыла пол и имя новорожденного ребенка

Пол и имя новорожденного ребенка раскрыла на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), певица Манижа. Артистка назвала дочь Оливией.

«Добро пожаловать в мир, Кватания Оливия Ладиевна», — написала знаменитость.

Девочка родилась в воскресенье, 23 июля. Напомним, это первенец в семье Манижи. Судя по опубликованным снимкам, на родах присутствовал муж певицы кинорежиссер Ладо Кватания.

Ранее певица Манижа сообщила о беременности.