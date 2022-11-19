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21:06, 19 ноября 2022
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Врач назвала противопоказания для употребления маринованных овощей

Врач назвала противопоказания для употребления маринованных овощей
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Противопоказания для употребления маринованных овощей назвала «Мосленте» кандидат медицинских наук, нутрициолог Ирина Юзуп. Это повышенная кислотность желудка, заболевания мочеполовой системы и проблемы с суставами.

Квашеные продукты стимулируют активное выделение желудочного сока, что полезно для людей с пониженной кислотностью. В противном случае маринованная пища может привести к обострению язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Кроме того, повышенное содержание соли в такой еде приводит к задержке жидкости в организме и появлению отеков.

«Могу сказать, что маринованные и ферментированные овощи для организма человека сейчас скорее необходимость. В процессе такой обработки продукта выделяется повышенное количество лактобактерий, которые вытесняют патогенные микроорганизмы, налаживают пищеварение, укрепляют иммунитет», — добавила Юзуп.

Ранее диетолог Елена Соломатина раскрыла опасность сыра с плесенью для некоторых категорий людей. По ее словам, этот продукт не стоит употреблять детям, беременным женщинам, а также людям, склонным к аллергиям и имеющим грибковые заболевания.

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