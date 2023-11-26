Стало известно о состоянии здоровья Марины Хлебниковой. По информации Telegram-канала Shot, у певицы диагностировали проблемы с сердцем.

Как сообщает Shot, изначально артистка случайно получила дома открытую травму пятки, после чего ее госпитализировали. В больнице знаменитости обработали рану и отправили на обследование всего организма.

В ходе обследований у Хлебниковой выявили аритмию и ишемию. Теперь исполнительница наблюдается у кардиолога, который контролирует ее план лечения. Также сообщается, что певица страдает артритом, боль от которого она приглушает сильнодействующими препаратами.

При этом представитель артистки заявил, что несмотря на проблемы со здоровьем Хлебникова продолжает выступать на сцене.

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