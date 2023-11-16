Россиянки назвали самые привлекательные марки авто у мужчин

Самые привлекательные для женщин марки авто российских мужчин были названы в исследовании сервиса для знакомств «Мамба», результаты которого имеются в распоряжении «Мосленты».

Стало известно, что женщины высоко ценят практичные автомобили среднего сегмента: более половины из них выбирают партнеров на Kia, Hyundai и Volkswagen. Наличие престижного или спортивного автомобиля интересует более молодых респонденток — до 25 лет.

При этом только два процента опрошенных оказались согласны встречаться с обладателями автомобилей отечественного производства.

Ранее россияне назвали раздражающие факторы на первых свиданиях.