Определены самые популярные у россиян марки китайских авто

Самые востребованные у россиян в первом полугодии 2023 года марки китайских авто определили аналитики популярного сервиса объявлений.

На первом месте по популярности оказался бренд Haval. На второй строчке рейтинга расположился Chery, а на третьей — Geely. В топ-5 также вошли OMODA и Changan.

Наибольшим спросом среди поддержанных авто пользовалась марка Chery. Тройку лидеров составили Geely и LIFAN. При выборе машины с пробегом россияне также часто покупают Great Wall и Haval.

Ранее были определены самые востребованные у россиян марки недорогих автомобилей.