20:54, 26 июля 2023
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Определены самые популярные у россиян марки китайских авто
Haval оказался самой популярной маркой среди новых китайских авто у россиян.
Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com
Самые востребованные у россиян в первом полугодии 2023 года марки китайских авто определили аналитики популярного сервиса объявлений.
На первом месте по популярности оказался бренд Haval. На второй строчке рейтинга расположился Chery, а на третьей — Geely. В топ-5 также вошли OMODA и Changan.
Наибольшим спросом среди поддержанных авто пользовалась марка Chery. Тройку лидеров составили Geely и LIFAN. При выборе машины с пробегом россияне также часто покупают Great Wall и Haval.
Ранее были определены самые востребованные у россиян марки недорогих автомобилей.