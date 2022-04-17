Укравшим из магазина в Подмосковье 16 пачек масла пригрозили тюрьмой

В этот момент на подмогу ей подоспел мужчина, который в попытке отбить свою знакомую у охранников достал самодельный револьвер и начал угрожать им. В итоге хулиганов задержала полиция и теперь их подозревают в вооруженном разбое, совершенном группой лиц. По данной статье злоумышленникам грозит до десяти лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что рабочий украл у певицы драгоценности на сотни тысяч рублей в Москве.