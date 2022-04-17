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Укравшим из магазина в Подмосковье 16 пачек масла пригрозили тюрьмой

Укравшим из магазина в Подмосковье 16 пачек масла пригрозили тюрьмой
Кадр: Telegram-канал Baza

21-летняя девушка украла из магазина «Перекресток» в Подмосковье 16 пачек масла. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал Baza.

На кадрах, выложенных в сеть, видно, что девушка, подойдя к отделу с молочной продукцией, раскрыла сумку и сложила в нее несколько брикетов сливочного масла на общую сумму около трех тысяч рублей. Ее действия зафиксировали камеры видеонаблюдения, благодаря чему злоумышленницу удалось задержать охранникам у касс.

В этот момент на подмогу ей подоспел мужчина, который в попытке отбить свою знакомую у охранников достал самодельный револьвер и начал угрожать им. В итоге хулиганов задержала полиция и теперь их подозревают в вооруженном разбое, совершенном группой лиц. По данной статье злоумышленникам грозит до десяти лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что рабочий украл у певицы драгоценности на сотни тысяч рублей в Москве.

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