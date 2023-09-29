Массовая драка в Подмосковье попала на видео
В подмосковном Дмитрове произошла массовая драка.
Массовая драка молодых людей произошла напротив торгового центра на улице Маркова в вечерние часы в подмосковном Дмитрове. Ситуация попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «ЧП Дмитров».
На кадрах несколько человек дерутся на оживленной улице. Одного из них повалили на асфальт, другого пытается поднять девушка. За произошедшим наблюдали сотрудники торговых рядов и другие очевидцы.
«Это как бы не по-мужски поступок!», «Не, точно не из-за девушки, просто выясняли кто лучше танцует и тут началось», «Разве так себя мужики должны вести? Это животные», «Классика», — прокомментировали юзеры.
Ранее подростки разбили стекла в подмосковном автобусе во время драки с водителем. Ситуация попала на видео.