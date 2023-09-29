Массовая драка в Подмосковье попала на видео

«Это как бы не по-мужски поступок!», «Не, точно не из-за девушки, просто выясняли кто лучше танцует и тут началось», «Разве так себя мужики должны вести? Это животные», «Классика», — прокомментировали юзеры.

Ранее подростки разбили стекла в подмосковном автобусе во время драки с водителем. Ситуация попала на видео.