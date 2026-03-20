Массовая молитва мусульман в Ураза-байрам в Москве попала на видео
Массовая молитва мусульман по случаю завершения Рамадана в столице попала на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы».
Видео было снято утром в пятницу, 20 марта, в Отрадном. Житель одной из многоэтажек, расположенных возле мечети, запечатлел сотни верующих, которые прибыли на массовую молитву по случаю празднования Ураза-байрама. Люди стоят рядами и слушают проповедь.
20 марта мусульмане встречают Уразу-байрам – торжество в честь окончания поста, который держат в священный месяц Рамадан. По традиции в этот день совершается коллективная молитва. После этого все расходятся по домам и отмечают праздник в кругу семьи.
Ранее сообщалось, что в Москве в связи с празднованием Ураза-байрама утром 20 марта временно перекрыли движение на нескольких улицах, а также изменили график работы некоторых станций столичного метро.