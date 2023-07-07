09:57, 07 июля 2023
1 мин.
Массовая потасовка с участием более 20 мужчин в Подмосковье попала на видео
Массовая потасовка произошла под окнами многоэтажки в подмосковных Люберцах.
Кадр: Telegram-канал SHOT
Массовая потасовка с участием более двадцати человек произошла под окнами многоэтажного дома в подмосковных Люберцах в ночные часы и попала на видео. Ролик опубликовали в Telegram-канале SHOT.
На кадрах две группы мужчин громко выясняют отношения у дома на улице Камова. Разогнать конфликтующих смогла приехавшая на вызов полиция. Издание сообщает, что, как только на место приехал наряд, мужчины разбежались в разные стороны.
Ранее массовая драка рабочих в Новой Москве попала на видео. Более десяти человек дрались между собой на улице.