Массовая потасовка с участием более 20 мужчин в Подмосковье попала на видео

Массовая потасовка с участием более двадцати человек произошла под окнами многоэтажного дома в подмосковных Люберцах в ночные часы и попала на видео. Ролик опубликовали в Telegram-канале SHOT.

На кадрах две группы мужчин громко выясняют отношения у дома на улице Камова. Разогнать конфликтующих смогла приехавшая на вызов полиция. Издание сообщает, что, как только на место приехал наряд, мужчины разбежались в разные стороны.