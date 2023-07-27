Массовое избиение приезжими мужчины в Подмосковье попало на видео
Приезжие толпой избили мужчину у магазина в Подмосковье.
Приезжие толпой набросились на мужчину и избили его у продуктового магазина на Пригородном шоссе, на территории ЖК «Пригород Лесное» в Подмосковье. Ситуация попала на видео, опубликованное в группе «Пригород Лесное LIVE» во «ВКонтакте». По словам очевидцев, нападавшие не назвали точной причины конфликта.
«У них 33 версии было — то из машины хотел утащить, то у няни из рук хотел вырвать, то на лавочке водку пить детям предлагал, то сестра хотела защитить и он в нее стеклом бросался. И вот поэтому якобы отец заступился, но били толпой», — объяснила местная жительница.
По ее словам, пострадавших было двое, но одному из них досталось больше. Предположительно, они были пьяными. По неизвестным причинам хулиганы били их ногами по голове и прыгали по ним и угрожали зарезать.
Приехавшие на место медики не смогли пройти к пострадавшим — их не пускали. Разогнать хулиганов помогла только полиция, по приезде которой все они разбежались в разные стороны.
«Кто защищал их от самосуда, эта толпа их матом крыла, независимо от того, женщина перед ними или мужчина. Оскорбляли и угрожали. Кто-то из них говорил, что гражданства нет, поэтому и плевать на законы, у них свои законы», — добавила россиянка.
В комментариях к записи один из местных жителей отметил официальный аккаунт Следственного комитета России и попросил его главу Александра Быстрыкина провести на территории ЖК мероприятия по выявлению лиц, находящихся на территории страны незаконно.
«Надеемся на оперативное реагирование с вашей стороны на наболевшую проблему», — подписал он.
Ранее колонну задержанных мигрантов под конвоем полиции провели по улице в Котельниках. Ситуация попала на видео.