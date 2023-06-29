Массовые смерти кошек на улицах шокировали москвичей

Жители Богородского района на востоке Москвы стали массовой находить на улицах мертвых кошек. Как сообщает группа «Топ ВАО г. Москвы» во «ВКонтакте», местные жители подозревают, что кто-то намерено травит животных.

«После осмотра ветеринара выяснилось, что животные умерли от отравления. Также на территории района были обнаружены контейнеры с, предположительно, токсичным веществом, из-за которого и погибали бездомные кошки», — сообщил администратор сообщества.

Москвичи были шокированы происходящим. Многие выступили в защиту животных и подчеркнули, что истребление кошек приведет к размножению крыс.

«Без крыс что ли скучаете, отравители?», «Какой ужас! Пожалуйста, пусть виновных накажут. Пусть это будет на контроле у районных органов власти», «Живодеры», «Отдельный котел для таких людей готов в аду, гарантирую!» — прокомментировали юзеры.

Ранее на мертвых кошек под окнами пожаловались жители подмосковного Одинцова.