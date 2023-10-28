10:31, 28 октября 2023
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Массовый конфликт произошел в московском кафе
В ходе массового конфликта на севере Москвы пострадал один человек.
Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости
Массовый конфликт произошел в кафе на севере Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. Известно, что в ходе инцидента пострадал один человек.
По имеющейся информации, в заведении между группой мужчин произошел конфликт, в результате которого одного посетителя ранили. Пострадавшего экстренно доставили в больницу. В настоящий момент устанавливается степень тяжести полученного вреда.
На месте работу правоохранительных органов контролирует первый заместитель Коптевского межрайонного прокурора Ярослав Краснов, говорится в сообщении.
Ранее драка пассажиров на станции московского метро «Мичуринский проспект» попала на видео.