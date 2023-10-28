Массовый конфликт произошел в московском кафе

Массовый конфликт произошел в кафе на севере Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. Известно, что в ходе инцидента пострадал один человек.

По имеющейся информации, в заведении между группой мужчин произошел конфликт, в результате которого одного посетителя ранили. Пострадавшего экстренно доставили в больницу. В настоящий момент устанавливается степень тяжести полученного вреда.

На месте работу правоохранительных органов контролирует первый заместитель Коптевского межрайонного прокурора Ярослав Краснов, говорится в сообщении.

Ранее драка пассажиров на станции московского метро «Мичуринский проспект» попала на видео.