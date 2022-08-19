Люди
Вчера в 23:32
1 мин.

Звезда сериала «Мажор» высказался об определении «москвич»

Звезда сериала «Мажор» высказался об определении «москвич»
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Об определении «москвич» высказался популярный российский и американский актер, звезда сериала «Мажор», продюсер, артист цирка Игорь Жижикин. В разговоре с «Москвич Mag» он заявил, что сейчас совсем не знает, кто такой настоящий москвич.

«Если только таксисты: бывает, окажется за рулем такой дядька, который сто лет город знает, и мы едем вместе, вспоминаем, что здесь когда-то было, а сейчас уже все переделано», — сказал он.

Москвичам Жижикин пожелал больше творчества и любви. По его мнению, это поможет преодолевать все проблемы.

Ранее об определении «москвич» высказался известный российский художник, декоратор, бизнесмен, московский ресторатор Андрей Деллос. Он назвал москвичей «замотанными», «индивидуалистами», но при этом очень «теплыми» людьми.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.