Звезда сериала «Мажор» высказался об определении «москвич»

Об определении «москвич» высказался популярный российский и американский актер, звезда сериала «Мажор», продюсер, артист цирка Игорь Жижикин. В разговоре с «Москвич Mag» он заявил, что сейчас совсем не знает, кто такой настоящий москвич.

«Если только таксисты: бывает, окажется за рулем такой дядька, который сто лет город знает, и мы едем вместе, вспоминаем, что здесь когда-то было, а сейчас уже все переделано», — сказал он.

Москвичам Жижикин пожелал больше творчества и любви. По его мнению, это поможет преодолевать все проблемы.

Ранее об определении «москвич» высказался известный российский художник, декоратор, бизнесмен, московский ресторатор Андрей Деллос. Он назвал москвичей «замотанными», «индивидуалистами», но при этом очень «теплыми» людьми.