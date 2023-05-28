15:36, 28 мая 2023
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МЧС выпустило экстренное предупреждение об опасной погоде в Москве
МЧС России предупредило москвичей о грозе, граде и сильном ветре 28 мая.
Фото: Авилов Александр / Агентство «Москва»
О грозе с дождем, граде и усилении северо-западного ветра при грозе с порывами до 15 метров в секунду предупредили жителей Москвы в МЧС России. Предупреждение появилось на сайте ведомства.
Непогода ожидается в столице с 16:00 до 20:00 воскресенья, 28 мая. В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями горожанам рекомендуется быть аккуратными на дорогах, следить за детьми и не оставлять авто и не ходить самим у шатких конструкций и деревьев.
Ранее «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы объявили на территории Московской области. Период предупреждения до 18:00 воскресенья.