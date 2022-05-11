Валерий Меладзе отреагировал на информацию о его отъезде из России

Певец Валерий Меладзе отреагировал на информацию об их с братом, композитором Константином Меладзе, отъезде из России. В социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), артист подчеркнул, что подобные новости являются фейками.

Меладзе сделал скриншот статьи, в которой говорится, будто братья покинули Россию навсегда и отправились во Францию. В том же материале отмечается, что певец публично сжег сертификат народного артиста России и другие «бумажки». «Написанное здесь является абсолютной неправдой. Вся объективная информация — только на наших официальных аккаунтах», — подчеркнул Меладзе.

Ранее историк моды Васильев отреагировал на информацию о его эмиграции. «Разговоры об эмиграции меня всегда очень веселят, ведь я эмигрировал еще в 1982 году. Но потом вернулся в Россию и с тех пор работаю здесь. Это моя родина, и переезжать отсюда я совершенно не планирую», — объяснил он.