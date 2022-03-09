Меньшова вспомнила свои чувства в день открытия первого «Макдоналдса» в Москве

Популярная актриса и телеведущая Юлия Меньшова в личном Telegram-канале вспомнила свои чувства в день открытия первого «Макдоналдса» в Москве.

Знаменитая москвичка отметила, что тогда, в 1990 году, училась в университете и своими глазами видела очень длинную очередь, выстроившуюся на Пушкинской площади за знаменитым фастфудом. «Я хорошо помню чувства, которые испытывала тогда. Мне было оскорбительно стыдно», — призналась телеведущая.

Меньшова подчеркнула, что не осуждала никого из стоящих в той очереди, их мотив был ей ясен. «Однако годы проведенные в аскезе ассортимента Советского Союза и последующего развала государства делало любопытство людей настолько чрезмерным, что выглядело отчасти потерей собственного достоинства», — написала она.

Телеведущая отметила, что очередь в первый столичный «Макдоналдс» сфотографировали тогда буквально со всех сторон. «И все западные издания имели широкие возможности обсудить потешных русских, приговаривая «perestroyka»… И отеческой рукой как бы потрепать наши вихры…» — поделилась мыслями россиянка.

Меньшова добавила, что впервые посетила знаменитый ресторан лишь спустя несколько лет после открытия, когда ажиотаж утих. «Эта долгая пауза была моим личным протестом против снисходительности, которую ко мне, как к русской, испытывал коллективный Запад. Бессмысленный протест. Никем не замеченный. Дурацкий», — написала она.

Телеведущая завершила свое послание еще одним признанием: «Прочитала новость, что знаменитая сеть покидает Россию. И лично у меня — праздник. Внезапный. Сама от себя не ожидала».

Ранее пользователи сети с ностальгией вспомнили, как в начале 1990-х делали фотографии на фоне первого московского «Макдоналдса».