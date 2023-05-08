15:52, 08 мая 2023
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Стало известно местонахождение Надежды Бабкиной
Певица Надежда Бабкина отправилась на отдых в Крым.
Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости
О своем местонахождении порталу BLITZ+ рассказала народная артистка России Надежда Бабкина. Стало известно, что певица отправилась на отдых в Крым.
«Для меня Крым — место силы», — призналась исполнительница в разговоре с журналистами, отметив, что именно это место она выбирает для отдыха последние несколько лет. Бабкина рассказала, что до этого проходила там реабилитацию после перенесенного в 2020 году COVID-19.
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