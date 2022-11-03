Стало известно местонахождение Ксении Бородиной

Местонахождение известной телеведущей Ксении Бородиной стало известно из ее публикаций в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России). С подругами и детьми знаменитость отдыхает в столице Грузии.

«Кайф какой! Просто нереально! Ближайшие пять дней я буду есть, есть и есть», — заявила Бородина с куском хачапури в руке. После этого она показала видео номера гостиницы, где остановилась с дочками на время поездки.