Люди
14:31, 03 ноября 2022
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Стало известно местонахождение Ксении Бородиной

Стало известно местонахождение Ксении Бородиной
Кадр: @borodylia

Местонахождение известной телеведущей Ксении Бородиной стало известно из ее публикаций в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России). С подругами и детьми знаменитость отдыхает в столице Грузии.

«Кайф какой! Просто нереально! Ближайшие пять дней я буду есть, есть и есть», — заявила Бородина с куском хачапури в руке. После этого она показала видео номера гостиницы, где остановилась с дочками на время поездки.

Во время ужина Бородина выразила сожаление, что не взяла с собой одежду на пару размеров больше: «Как красиво! Сулугуни в молоке, что может быть лучше?» Впервые отправившись на прогулку по Тбилиси, телеведущая назвала этот город «маленьким Парижем».

Ранее Бородина назвала причину для переезда в другую страну. Она сделала это в ответ на вопрос подписчика.

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